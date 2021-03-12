Öğrenciler, İstiklal Marşı’nın Kabulünü kutladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, Bilgi Evi ve Akademi Lise'de öğrenim gören öğrenciler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Günü'nü kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Günü kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. Yılı münasebetiyle Merkez Bilgi Evi, Sümerpark Bilgi Evi ve Akademi Lise'de gerçekleştirdiği kutlamada öğrencileri, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

Bilgi Evi'nin 2 şubesi ve Akademi Lise'de gerçekleşen kutlama etkinliklerinde öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemleri içeren kısa filmler izledi. Öğretmenler, hazırladıkları sunumlarla istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve edebi kişiliği hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen kutlama etkinliğine eğitmenlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Duygu ve heyecan dolu geçen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Günü'nde Bilgi Evi Drama ve Tiyatro Kulübü öğrencileri, bu anlamlı günü hazırladıkları oyunlarla sahneledi. Müzik Kulübü öğrencileri de Kurtuluş Savaşı dönemlerini içeren türkülerle güne anlam kattı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabul Günü kutlamaları öğrencilerin okudukları şiir ve kompozisyonlarla son buldu.