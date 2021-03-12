Başkan Babaoğlu: Kazanan Hendek, kazanan Sakarya olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 18 Şubat 2021 tarihli kamu yararı kararı çerçevesinde, 2.Organize Sanayi Bölgesi için 170 hektarlık alanda genişleme kararı alınmıştı. 2.OSB Müdürlüğünün genişleme çalışmaları kapsamında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak, kamulaştırma işlemleri için Hendek Belediyesi ile Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Hendek Belediyesi Başkanlık makamında yapılan protokol törenine Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, SATSO Başkan Vekili Cem Gün, 2. Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur katıldı. Atılan imzalar sonrasında Başkan Vekili Cem Gün, "İş dünyasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Babaoğlu, "Sakarya 2.OSB bugün binlerce kişiye iş imkanı sağlayan, ülkemizin en önemli ekonomik katma değeri bulunan kuruluşlarının yer aldığı bir yerdir. İş dünyamıza verilecek olan her destek, daha çok yatırım daha çok istihdam demektir. Doğa ve çevre dostu her türlü kuruluşun yatırımını destekliyoruz. İş dünyamızla birlikte güçlü bir geleceğin temellerini hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.

Başkan Babaoğlu, " Mart ayında yapılan meclisimizden bu konuyla ilgili yetkiyi almamızın ardından imzaları attık. Daha öncede ifade ettim. İhtiyaç halinde OSB'nin genişletilmesiyle ilgili yaptığı çalışmalarda onları destekliyoruz. Kamulaştırılacak alanların hepsi belli. Hak sahiplerinin de haberi var. İş dünyasıyla iş birliği yapıyoruz. Vatandaşlarımız ve herkes bunu bekliyor. Önce bir fiyat belirleme ve uzlaşma komisyonu kuracağız. Vatandaşlarımızın malının değerinde tutmak için biz buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Kazanan Hendek, Kazanan Sakarya olacak" dedi.