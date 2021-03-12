Pendik’te 4 çocuğa yapılan korkunç eziyet! Saldırgan duruşmaya gelmedi

İstanbul Pendik'te biri kız olan 4 akraba çocuğuna karşı yaptığı saldırgan tavırlardan sonra hakkında dava açılan 26 yaşındaki Vedat Unkun'un 'Basit yaralama', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı', 'Yaralama', 'Şantaj', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' olmak üzere 6 ayrı suçtan toplamda 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

SALDIRGAN ADAM DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Vedat Unkun katılmazken, mağdur 4 çocuk ile aileleri mahkeme salonunda hazır bulunurken taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Ayrıca, bir pedagog ve bir psikolog bilirkişi de duruşmaya katılmak üzere mahkeme salonunda yerini aldı.

MAĞDUR ÇOCUKLARA VURMUŞ

Duruşmada sırasında 16 yaşındaki mağdur kız çocuğu A.Ü., olay günü mahallelerinde gerçekleşen kına gecesine gittiklerini ve bir süre sonra yeni bitmiş bir inşaatın önünde diğer mağdurlar olan 3 kuzeni ile birlikte oturduklarını söyledi. Küçük kız, 'Bu sırada, ismini sonradan öğrendiğim sanık Vedat Unkun geldi ve 'Burada oturmayın, millet yanlış anlıyor' dedi. Kendisini ilgilendirmediğini söyleyince, elinin tersi ile hepimizin suratına vurdu. O sırada biz gitmek istedik ama kolumuzdan tutup zorla oturtturdu' şeklinde yaşadıklarını anlattı.

DİĞERLE GÖNDERİP KIZI BIRAKMIŞ

Küçük kız duruşmadaki ifadesinin devamında 'Bizi dövdü ve telefonu ile video çekti. Önce kuzenim O.G.'nin gitmesine izin verdi. Sonra kardeş olan diğer 2 kuzenimin birbirine vurmasını istedi. Ancak yavaş vurmalarına kızarak onlara kendisi vurdu. Sonra onların da gitmesine izin verdi. Ben sanıkla baş başa kaldım. Bana yanaşmaya ve dokunmaya başladı. Saçımı okşadı. 'Güzel kız, neden böyle yapıyorsun?' dedi. Ben bu sırada korkudan kendisine bir şey diyemedim' dedi.

ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA TEHDİT ETMİŞ

Küçük kız ifadesini 'Annem telefonla aradı ama sanık açmama izin vermedi. O gün çektiği videoları, olaydan başkasına bahsedersek ailemize atacağını, bizi ve ailemizi öldüreceğini söyledi. Beni aramaya çıkan annemi sokağın başında görünce kaçtı. Annem ile eve gittiğimizde korkudan bir şey anlatamadım. Sabah anlattım ve polis merkezine gidip şikayetçi olduk" sözleriyle bitirdi. Diğer mağdur çocuklar H.A.T., O.G. ve H.T.'de, yaşanan olay sırasında sanığın kendilerine vurarak yaraladığını, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

ÇOCUKLAR GERGİN VE KORKU DOLUYDU

Duruşmada çocuklarla görüşen Pedagog bilirkişi Muhammet Ali Özer, ifadelerini verebilmelerinde herhangi bir psikolojik engel görülmediğini, her hangi bir yönlendirme altında ifade vermediği görülen çocukların, yaşadıkları olayın tesiri ile gergin ve kaygılı olduklarını gözlemlediğini belirtti. Mağdur çocukların ailelerinin avukatı da, çocukların anlattıkları olayın ne kadar korkunç ve büyük olduğunu savundu ve sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonunda mahkeme, mağdur çocukların suç tarihinde beden veya ruh bakımından kendilerini savunamayacaklarına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanığın savunmasının alınabilmesi için Kahramanmaraş'taki adresine talimat yazarken taraf avukatlarının, sanığın tutuklanmasına yönelik taleplerinin ise reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

'BÖYLE ADALET OLMAZ'

Mağdur 2 kardeşin babası Hasan T., sanığın olaydan sonra tutuklanmamasına ve mahkeme tarafından da tutuklama taleplerinin reddedilmesine tepki göstererek 'Bu sapık insan için tutuklama kararı yok. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz' dedi.

'OĞLUMUN KULAK ZARI PATLADI'

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan mağdur çocuklar H.A.T. ve H.T.'nin babası Hasan T., "Olay, 2019 yılında çocuklarımızın bir kına gecesi için gittikleri evimizin iki sokak arkasında oldu. Çocuklar bir binanın merdivenlerinde otururken, sanık gelmiş ve çocuklara, 'Siz burada ne yapıyorsunuz?' demiş. Çocuklar gitmek istemişler ancak izin vermemiş. Bunları dövmeye başlamış. Daha sonra kız çocuğu olan yeğenim A.Ü.'nün yanına oturarak vücudunun her yerine dokunup taciz etmiş. Ayrıca, benim iki oğlumu kaldırıp birbirlerine tokat attırmış. Oğlum H.T.'ye, kardeşine yavaş vurması nedeniyle, 'sen sert vurmadın' diye tokat atmış. Bu tokat nedeniyle şu an oğlumun kulak zarı patlak.' dedi.

'ÇOCUKLARIM SOKAĞA ÇIKAMIYOR'

Mağdur 2 çocuğun babası, 'Bu çocukları tam 3 saat boyunca orada mağdur ediyor. Video çekiyor. Çocuklara, 'Ben askeri görevliyim, bordo bereliyim. Annenize ve babanıza bunları söylerseniz videoları atarım' demiş. Bu sapık insan için tutuklama kararı yok. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böyle bir adalet olamaz. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim çocuğum sokakta gezemiyor. 'O adam dışarıda mıdır, acaba nereden gelecek, karşıma çıkacak' diyor. Taciz edilen yeğenim kız çocuğu. Nasıl gezecek, nasıl dolanacak? Bakkala gidemiyorlar. Sadece sınavdan sınava biz götürüyoruz. Böyle bir şey olamaz" dedi.