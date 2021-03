Sağlık çalışanlarına hatıra ormanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık ordumuza minnettarlığımızı göstermek için 'Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı'' fidan dikimi programı gerçekleştirdi. İzmit Sepetçi dolgu alanındaki 60 bin metre kare alanda gerçekleştirilen anlamlı programda duygu dolu anlar yaşandı. Törende vefat eden sağlık personeline adına 6 adet ağaca isimleri yazlı plakalar asıldı.

"HALKIMIZIN YANINDA OLDUK"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020 tarihinde yani bundan tam bir yıl önce Türkiye'de ilk korona vakasının görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamayla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, valiliğimiz, üniversitemiz ve ilgili kurumlarla iş birliği halinde hemen teyakkuza geçtik. Tüm şehirde dezenfekte edilmedik bir köşe bucak bırakmadık. Milyonlarca maske üretip, halkımıza ücretsiz dağıttık. Salgından etkilenen dezavantajlı gruplar, sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar, esnafımız, çalışanlarımız ve emekçilerimizin yanında olduk. Şehrimize iki paket halinde toplamda 250 milyon TL'ye ulaşan pandemi desteği sağladık. Bu destek kentin her kesiminde hissedildi ve pandemi sürecinde adeta cansuyu etkisi oluşturdu" dedi

"İYİ Kİ VARSINIZ"

"Biz şehrimizin bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için çalışırken, aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde, polikliniklerimizde çok çetin yaşam mücadelesi verilmeye başlandı" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın " Bu sinsi virüs sevdiklerimizi bizden koparmak için çalışırken, sağlık ordumuzun çok değerli neferleri bir canı bile ona kaptırmamak için canla başla mücadele etti. Artık öyle bir gün geldi ki; doktoruyla, hemşiresiyle, teknisyeniyle, 112 Acil personeliyle bizi yaşatmak için kendi canlarından vazgeçtiler. Fedakârca verdikleri mücadeleye hep birlikte şahitlik ettik, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız!" şeklinde konuştu.

"KOCAELİ SİZİ ASLA UNUTMAYACAK"

Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti "Büyükşehir olarak, biz de ilk günden itibaren elimizden geldiğince onların yanlarında olduk… İşlerini kolaylaştırmaya, en yorgun oldukları anda morallerini düzeltmeye, azalan enerjilerini yenilemeye çalıştık. İl Sağlık Müdürlüğümüze 4 adet PCR cihazı, 10 adet hasta başı monitörü, 5 adet yüksek basınçlı oksijen ve nemlendirme ünitesi desteğinde bulunduk. KOÜ Hastanesi'ne 2 adet elektrikli hasta taşıma aracı desteği sağladık. İl sağlık müdürlüğümüz bu süreçte bizden ne istediyse tüm taleplerini karşıladık. Bir dediklerini iki etmedik. Böylesine fedakarlık yapılırken sağlık çalışanlarının yanında olmak az bile. Sizin yapmış olduğunuz hizmetleri Kocaeli asla unutmayacak "

"DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

"Filyasyon ekiplerimize araç ve sürücü desteğinin yanı sıra 80 adet tablet temin ettik. Sağlık çalışanlarımıza enerji desteği olması amacıyla nöbet saatlerinde 30 bin paket meyve dağıttık. Anne Şehir Projemizde yer alan kadınlarımız onlar için kendi elleriyle 5.000 adet siperlik üretti. Sağlık çalışanlarımız ve ailelerinden oluşan 5.020 kişiyi kamplarımızda ağırlayarak, moral ve motivasyon desteğinde bulunduk. Sağlık çalışanlarımız halen belirli hatlardaki otobüslerimizden ve tramvayımızdan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Talep olması halinde sağlık çalışanları için 500 kadar daire yapabiliriz. Aslında onlar için ne yapsak azdır…"

"NESİLDEN NESİLE ANLATILACAK"

"Konuşmamın bu noktasında, Kocaeli'deki hastanelerimizde pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı özellikle anmak istiyorum. Uzman doktorlar Mehmet Karakum, Aydın Ünsal ve Lütfi Çetinkaya, teknik personel Atilla Yılmaz, temizlik personelleri İsmail Kenar ve Aşkın Demirören'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Büyükşehir olarak; 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımız için bir hatıra ormanı oluşturmayı kararlaştırdık. Bugün dikeceğimiz fidanlardan 6 tanesinin üzerlerine onların anısına isimlerini yazdık… İstedik ki; buraya diktiğimiz fidanlar büyüdükçe, onların bizim sağlığımız için verdikleri mücadele hiçbir zaman unutulmasın. Bu fidanlar serpilip boy attıkça, burada devasa bir orman oluştukça, onların bu ülke için hayatları pahasına verdiği mücadele nesilden nesile anlatılsın… "

"ONLARA ATILAN YUMRUK HEPİMİZE ATILMIŞ DEMEK"

"Hatıra ormanına diktiğimiz her fidanla birlikte geçmişte sıklıkla gördüğümüz sağlık çalışanlarımıza karşı şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum. Bizi yaşatmak için çalışan sağlık personeline kalkan her el, atılan her yumruk, hepimize atılmış demektir. Bu yolda atılacak doğru adımlarla, sağlıkta şiddete son verileceğine gönülden inanıyorum. Bildiğiniz gibi Kocaelimiz, pandemi haritasında turuncu yani yüksek riskli iller arasında görülüyordu. Ancak vaka sayısındaki artışla birlikte bu renk kırmızıya yani çok yüksek riskli iller arasına alınabilir. Bu durumda normalleşme sürecinde elde ettiğimiz bazı kazanımları kaybedebiliriz. Ben bu vesileyle Kocaeli halkından Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına harfiyen uymalarını özelikle rica ediyorum. Her alanda Türkiye'ye öncü ve örnek olan Kocaeli bu alanda da farkını ortaya koymalı ve hızla düşük riskli mavi iller arasına katılmalıdır. Sözlerime son verirken; hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, halen hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. "