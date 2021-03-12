Şehit Gedik’in adı kütüphanede yaşayacak

İskenderun'da Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu'na kazandırılan Şehit Ferhat Gedik Kütüphanesi, İstiklal Marşının kabulünün 100 yıldönümü kutlama etkinliklerinin ardından gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Törene Kaymakam İskender Yönden, Ak Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in Annesi Hatice Gedik, askeri ve sivil erkan katıldı.

POLİS MEMURU CİDDİ BİR DESTEKTE BULUNDU

Kitap Otağı yayınevinin 'Her ilçeye bir şehit kütüphanesi' kurma düşüncesiyle ortaya çıkması üzerine, yayınevinin yazarlarından polis memuru Hüseyin İnce, 'Makam-ı Şehadet' adlı şiir kitabının ilk baskısının gelirinin büyük kısmını Kütüphaneye bağışlayarak kuruluş aşamasında ciddi bir destek de bulunulduğu kaydedildi.

Ayrıca kütüphanenin kurulum aşamasında özveri ile çalışıp emek harcayan, Eğitimci- Yazar Behiye Yılmaz, Ülkü Nazlı Uyanık, Aysel İnce ve kitap kampanyasına katılan pek çok eğitim gönüllüsünün katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin tamamlanarak, okuyucuyla buluşmaya hazır hale getirildiği belirtildi.

KAYMAKAMDAN ŞİLT

Yazdığı kitabın tüm gelirini Şehit Ferhat Gedik adına yaptığı kütüphaneye bağışlayan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin İnce'ye bu davranışından dolayı ilçe Kaymakam İskender Yönden şilt verdi.

Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in ismine yaptırılan Kütüphanenin açılışı protokol üyeleri ve Şehidin annesi Hatice Gedik tarafından yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı açılış sonrasında Şehit Ferhat Gedik'in annesi tarafından kütüphanenin kapısı açıldı ve kütüphane gezildi.

Davetliler tarafından oldukça beğenilen kütüphane Ayyıldız görsellerle de desteklendi. Anne Hatice Gedik'i kaymakam, yönden, Milletvekili Özel ve Belediye Başkanı Tosyalı ile askerler yalnız bırakmadı. Milletvekili Abdülkadir Özel ise Kütüphaneye kitap bağında bulundu.