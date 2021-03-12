Şehitlerimizle ancak iftihar edilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi arasında yer alan Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ve kardeşleri ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Gürsel Özbey'e, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun" dedi. Gürsel Özbey de kendileriyle yakından ilgilenen Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı" diye konuştu. Sadiye Özbey de evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Evladımla her zaman gurur duydum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, milletvekilimiz Öznur Hanım'dan Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldular" dedi.