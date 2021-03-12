Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temaslar başladı

Son dakika haberi...Doğu Akdeniz' krizi konusunda Yunanistan'a kötü haber geldi. Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temasların başladığı bilgisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye ve Mısır arasındaki temaslarda İki ülkenin de ön koşulu olmadığı bilgisini verdi.
AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ ATANACAK
Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını ve bir Afganistan özel temsilcisi atayacaklarını bildirdi.
Son Dakika: Yunanistan'a kötü haber! Bakan Çavuşoğlu'dan flaş duyuru "Temaslarımız başladı" | Video
Bakan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli" dedi.