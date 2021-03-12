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! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve arasında diplomatik temaslar başladı

haberine göre Türkiye ve arasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca her iki ülkenin de diplomatik temaslar hakkında bir ön koşulu olmadığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 11:02 Son Güncelleme: 12.3.2021 11:22 ABONE OL

Son dakika haberi...Doğu Akdeniz' krizi konusunda Yunanistan'a kötü haber geldi. Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temasların başladığı bilgisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye ve Mısır arasındaki temaslarda İki ülkenin de ön koşulu olmadığı bilgisini verdi.

AFGANİSTAN ÖZEL TEMSİLCİSİ ATANACAK

Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını ve bir Afganistan özel temsilcisi atayacaklarını bildirdi.

Son Dakika: Yunanistan'a kötü haber! Bakan Çavuşoğlu'dan flaş duyuru "Temaslarımız başladı" | Video

Bakan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli" dedi.

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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temaslar başladı
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