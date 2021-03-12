Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temaslar başladı

Son dakika haberi...Doğu Akdeniz' krizi konusunda Yunanistan'a kötü haber geldi. Türkiye ve Mısır arasında diplomatik temasların başladığı bilgisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye ve Mısır arasındaki temaslarda İki ülkenin de ön koşulu olmadığı bilgisini verdi.