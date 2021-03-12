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Son dakika: Her şey USB bellekten ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Emniyet güçlerinin dikkati PYD/YPG teröristin yakalanmasını sağladı. Ekiplerin, teröristin çantasından yaptığı aramada ele geçirilen USB'nin içeriği incelendiğinde ise, patlamaya hazır 10 kilo EYP olduğunu anlaşıldı. Harekete geçen emniyet birimi, -Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında bulunan bombayı imha etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 19:30 Son Güncelleme: 12.3.2021 20:15 ABONE OL
Son dakika: Her şey USB bellekten ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelenmesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yapılan aramalarda yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Şanlıurfa Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenirken birinin ise, PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu anlaşıldı.

TAŞ OCAKLARI YAKINLARINDA PATLAMAYA HAZIR EYP İMHA EDİLDİ

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

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Son dakika: Her şey USB bellekten ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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