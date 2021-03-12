Son dakika: Her şey USB bellekten ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelenmesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yapılan aramalarda yaklaşık 10 kg patlamaya hazır EYP bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Şanlıurfa Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenirken birinin ise, PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu anlaşıldı.
TAŞ OCAKLARI YAKINLARINDA PATLAMAYA HAZIR EYP İMHA EDİLDİ
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.