Son dakika: Her şey USB bellekten ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Şanlıurfa Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenirken birinin ise, PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu anlaşıldı.