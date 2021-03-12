Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9'u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne 9'u ağır 21 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.