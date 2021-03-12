Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

Son dakika: ’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

Son dakika: 'nın Kestel ilçesinde freni boşalan TIR'ın önünde seyreden 20 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 12.3.2021 19:26 Son Güncelleme: 12.3.2021 19:27 ABONE OL
Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Bursa'da freni patlayan TIR rampaya aşağı inerken önünde seyreden 20 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ankara yolu üzerinde Gölbaşı rampasından inen TIR'ın freni patladı. Kontrolü kaybeden sürücü önünde ilerleyen araçlara çarpmaya başladı. 20 aracın karıştığı kazada olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirdi.

21 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bir çok sürücü ise araç içinde sıkıştı çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk ediliyor.

Son dakika: Bursa-Ankara yolunda freni boşalan TIR 20 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var | Video

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR'ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza.

Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine giderek açıklamalarda bulundu | Video

Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz.

Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9'u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne 9'u ağır 21 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.

Ankara Bursa yolu Gölbaşı rampası yakınlarında meydana gelen ve rampadan aşağı inerken freni boşalan tırın 20 aracı biçmesi sonucu 3 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak incelemeler sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan korkunç kaza ile ilgili olarak bilgi aldı. Vali Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Son dakika: Bursa-Ankara yolunda freni boşalan TIR 20 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA