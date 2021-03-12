Son dakika: Bursa’da katliam gibi kaza! Freni boşalan TIR önüne geleni biçti: Acı haber... Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Bursa'da freni patlayan TIR rampaya aşağı inerken önünde seyreden 20 araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi yaralandı.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ankara yolu üzerinde Gölbaşı rampasından inen TIR'ın freni patladı. Kontrolü kaybeden sürücü önünde ilerleyen araçlara çarpmaya başladı. 20 aracın karıştığı kazada olay yerinde 3 kişi yaşamını yitirdi.
21 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bir çok sürücü ise araç içinde sıkıştı çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk ediliyor.
Son dakika: Bursa-Ankara yolunda freni boşalan TIR 20 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var | Video
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre freni boşalan TIR'ın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "İlk andan itibaren olaya müdahale ettik. Olayın gelişme şeklinin görüntüleri var, sizler de görmüşsünüzdür. Tahminimiz, TIR'ın freninin patlaması sonucu olan bir kaza.
Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine giderek açıklamalarda bulundu | Video
Bölgeye hemen itfaiye ekiplerimizi, ambulanslarımızı, polislerimizi, trafik ekiplerimizi, AFAD ekiplerimizi sevk ettik. Olaya müdahale ediyoruz. Maalesef ki ölülerimiz var, yaralılarımız var, yaralı olanların tamamının hastaneye sevkini yaptık. Şu an yol açma ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyoruz.
Vefat eden vatandaşlarımız ile ilgili de başsavcımız gelmek üzere, tespitini yaptıktan sonra onları da kaldıracağız. Şu an 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 yaralımız var, bunların 9'u ağır yaralı. Hepimize geçmiş olsun, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU KAZA HAKKINDA BİLGİ ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da meydana gelen ve 3 kişinin ölümüne 9'u ağır 21 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.
Ankara Bursa yolu Gölbaşı rampası yakınlarında meydana gelen ve rampadan aşağı inerken freni boşalan tırın 20 aracı biçmesi sonucu 3 kişinin ölümüne ve 21 kişinin yaralanmasına neden olan kaza ile ilgili olarak incelemeler sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı telefonla arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan korkunç kaza ile ilgili olarak bilgi aldı. Vali Canbolat ve Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Son dakika: Bursa-Ankara yolunda freni boşalan TIR 20 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var | Video