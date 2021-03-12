Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a FETÖ tepkisi

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapılmasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapılmıştır. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir.

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"FETÖ FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜLKELER İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİTTİR"

FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2.000'den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir.

Hal böyleyken, Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbetçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanısıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

"YUNANİSTAN, FETÖ ÜYELERİ İADE ETMELİ"

Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz.