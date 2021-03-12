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: Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fitre miktarı ile ilgili açıklama yaptı!

haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, 'fitre miktarı belli oldu' şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Diyanet, 2021 yılı fitre miktarı ile ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 16:11 Son Güncelleme: 12.3.2021 16:18 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fitre miktarı ile ilgili açıklama yaptı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 fitre miktarı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada, fitre miktarının önümüzdeki günlerde belli olacğaı bildirildi.

DİYANET'TEN FİTRE AÇIKLAMASI

Diyanet'in konuya ilişkin yayınladığı açıklama şöyle:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fitre miktarı ile ilgili açıklama yaptı!
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