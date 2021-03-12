Son dakika | FETÖ'nün Zirve kumpasında flaş detay: Deşifre oldular

"SENİN MEKTUP YAZMANA GEREK KALMADI"

Saka; "Mahrem imamlar senden bir talebimiz olacak. İtiraz etme, sakın karşı da çıkma, bizi dinle. Alay komutanını tanıyor biliyorsun. Onunla ilgili Malatya Savcılığına el yazınla bir mektup yazacaksın' dedi. Benim yazdığım ortaya çıkarsa meslekten atılırım deyince, 'Meslekten atılsan ne olur, biliyorsun bizim yurt içi ve yurt dışında binlerce işyerlerimiz var sana orada iş verebiliriz' dedi. Daha sonra Konya Belediyesi'nde çalışan 'Nuri' kod isimli bir şahıs bana 'Senin mektup yazmana ihtiyaç kalmadı, bu mektubu başka ağabeylere yazdırıp savcılığa gönderecekler' dedi."