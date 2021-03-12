Son dakika | FETÖ'nün Zirve kumpasında flaş detay: Deşifre oldular

Son dakika... Deşifre olan örgütün Malatya'daki iki mahrem imamı Özgür Birdal ve Mehmet Ali Badak apar topar Dubai'ye yollandı. 1 yıl boyunca Dubai'de kalan ve ülkeye tekrar dönen Özgür Birdal, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün İstanbul'daki Jandarma personelinden sorumlu 'Müdür' pozisyonuna kadar yükseldi. O dönem örgüt içerisinde yer alan ve mahrem imamları deşifre eden eski uzman çavuş Aykut Saka, mahrem imamlar tarafından kendisine isimsiz sahte ihbar mektubu hazırlama teklifinde bulunulduğunu, kabul etmeyince bu işi başkasının yaptığını söyledi.
Malatya'da, 18 Nisan 2007'de düzenlenen saldırıda Zirve Yayınevinde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüştü. Cinayet sonrası FETÖ'nün hedefindeki isimler isimsiz ihbar mektuplarıyla cinayetle ilişkiliymiş gibi gösterildi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Albay Mehmet Ülger'le 8'i asker 2 sivil 10 kişi dönemin özel yetkili savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü Ergenekon soruşturmasına bağlandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Zirve Davası'nda kumpas kurulmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak aralarında FETÖ'nün TSK imamı eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Hamdullah Bayram Öztürk, o dönem örgütün GATA imamı Rıdvan Akovalı, mahrem imamlar Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak, Nihat Keskin ile davanın gizli tanığı İlker Çınar'ın yer aldığı 10 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
SAHTE İHBAR MEKTUPLARINI DEVREYE SOKTULAR
İddianameye göre FETÖ; Zirve Yayınevine cinayetinde dahli olmamasına rağmen askerler hakkında Zirve Yayınevi cinayetine azmettirdiklerine dair sahte ihbar mektupları yazdırarak, haklarında soruşturma ve kovuşturma yaptırılmasına sebep oldu. Örgütün isimsiz ihbar mektubu mekanizması bu kumpasta eşsiz bir şekilde işletildi.
MAHREM İMAMDAN İHBAR MEKTUBU TEKLİFİ
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli eski uzman çavuş Aykut Saka, 2007 yılında mahrem imamları Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Engin Suiçmez'i deşifre edince, örgüt tarafından hedef tahtasına konuldu. Ergenekon ve Zirve Yayınevi davasına sanık oldu. Kumpas soruşturmasında ifade veren Saka, Malatya'daki mahrem imamların cinayetten sonra kendisiyle bir görüşme yaptığını, bu görüşmede, o dönem örgütün mahrem yapılanmasını deşifre eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri hakkında isimsiz ihbar mektubu yazılması talimatını verildiğini söyledi.
"SENİN MEKTUP YAZMANA GEREK KALMADI"
Saka; "Mahrem imamlar senden bir talebimiz olacak. İtiraz etme, sakın karşı da çıkma, bizi dinle. Alay komutanını tanıyor biliyorsun. Onunla ilgili Malatya Savcılığına el yazınla bir mektup yazacaksın' dedi. Benim yazdığım ortaya çıkarsa meslekten atılırım deyince, 'Meslekten atılsan ne olur, biliyorsun bizim yurt içi ve yurt dışında binlerce işyerlerimiz var sana orada iş verebiliriz' dedi. Daha sonra Konya Belediyesi'nde çalışan 'Nuri' kod isimli bir şahıs bana 'Senin mektup yazmana ihtiyaç kalmadı, bu mektubu başka ağabeylere yazdırıp savcılığa gönderecekler' dedi."
MAHREM ABİLERİ PANİKLEDİ
Malatya'daki Jandarma personellerinden sorumlu Özgür Birdal'ın 2007 yılı başında dönemin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından deşifre edildi. İddianameye göre; İl Jandarma'da çalışan FETÖ üyesi Adnan Dinçer, Birdal'a deşifre olduğu bilgisini verdi. Panikleyen üst düzey mahrem imamlar soluğu Malatya'da aldı. O dönem Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olan ve örgütün TSK imamı olan Hamdullah Öztürk, o dönem GATA mahrem imamlığını yapan Rıdvan Akovalı Malatya'ya geldi.
DEŞİFRE OLUNCA DUBAİ'YE GÖNDERİLDİ
Birdal ve aynı birimde görev yapan mahrem imam Mehmet Ali Badak, apar topar Dubai'ye gönderildi. Birdal, Milli Eğitim'deki öğretmenlik görevinden istifa ederek, 1 sene Dubai'de kaldı. 2009 yılında tekrar ülkeye geri dönerek, darbe girişiminde yer alan İstanbul'daki jandarma personellerinden sorumlu mahrem imamlığı pozisyonuna geçti.
ZİRVEDEN YIRTTI 15 TEMMUZ'DAN ÇIKTI
Cinayet döneminde örgütün Malatya'daki Jandarma personellerinden sorumlu mahrem imamlığını yapan Özgür Birdal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'nün İstanbul Jandarma Yapılanmasında 'Müdür' pozisyonunda yer aldı. İtirafçı olan Birdal, o dönem isimsiz ihbar mektubu mekanizmasının nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılarını şu şekilde paylaştı:
"İsimsiz ihbar mektupları zarflanmış halde, bazen de dijital ortamda kişilere teslim edilir ve tedbirli şekilde postalanırdı. Savcılıklara, Genel Kurmay'a, Jandarma Genel Komutanlığına, İçişleri Bakanlığına gibi kurumlara gönderilirdi. Gönderici kısmı boş olurdu. Alıcı kısmı ise bilgisayardan yazılıyordu.
"ZARFLARA ELDİVEN İLE TEMAS EDİYORDUK"
Bu zarflara eldiven ile temas ediyorduk. Evimizde bol miktarda posta pulu bulunurdu. Kümbet adı verilen soktakta veya caddelerde bulunan posta kutularına bırakarak gönderirdik. Normalde bu mektuplar TSK mevzuatına göre isimsiz olmaları nedeniyle kayda alınmıyormuş ancak bu mektupların evrak kayıt işlemleri de örgüte ait personeller tarafından yapılıyormuş. "