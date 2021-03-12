Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 YPG/PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
Giriş Tarihi: 12.3.2021 10:15Son Güncelleme: 12.3.2021 10:16ABONE OL
Son dakika... MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 YPG/PKK'lı etkisiz hale getirildi