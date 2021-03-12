Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG/PKK uyarısı

haberi: Milli Savunma Bakanı 'dan ABD'ye YPG/PKK uyarısı

haberi: Milli Savunma Bakanı , Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği yapan ABD'yi uyardı. Bakan Akar, ABD'nin YPG/PKK ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğine vurgu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.3.2021 17:47 Son Güncelleme: 12.3.2021 17:57 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG/PKK uyarısı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG/PKK uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA