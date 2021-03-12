Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de bölücü terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği yapan ABD'yi uyardı. Bakan Akar, ABD'nin YPG/PKK ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğine vurgu yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 12.3.2021 17:47Son Güncelleme: 12.3.2021 17:57ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum."
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye YPG/PKK uyarısı