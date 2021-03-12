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: 'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 16 gözaltı

haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasıyla ilgili 16 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:16 Son Güncelleme: 12.3.2021 10:05 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon! 16 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; 6'sı görevde, 2'si emekli ve 3'ü ihraç edilmiş astsubay rütbesindeki 11 askeri personel ile 5'i sivil (mahrem imam) toplam 16 şüpheli hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli 10 ilde bugünden geçerli olmak üzere şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon! 16 gözaltı
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