Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi alarmı!

SICAK HAVAYI FIRSAT BİLEN SOKAKLARA AKIN ETTİ

Havaların güzel geçmesi ile birlikte insanlar İstiklal Caddesine koşarak yoğun görüntüler sergiliyorlar. Hava sıcaklığının 8 derece civarında olmasına rağmen havanın güneşli ve açık olması bu yoğunluğun artmasına neden oluyor.

Ankara ve başka illerde kar yağışı görülürken İstanbul'da yağmurla birlikte artan sıcaklık yazdan kalma bir gün yaşattı.