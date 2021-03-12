Son dakika: İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi alarmı!

İstanbul'da mevsimsel değişiklikten dolayı havaların ısınması ile birlikte Taksim İstiklal Caddesi'de dolup taştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışında yüzde 70 yoğunluk sınırı getirilmesine rağmen vatandaşların yoğunluğundan dolayı yine kalabalık günlerinden birisini yaşadı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında dinamik denetimler yapılmasına ve turuncu olan rengin maviye dönüştürülmeye çalışılmasına rağmen Taksim İstiklal Caddesindeki yoğunluk bir türlü azalmıyor.
SICAK HAVAYI FIRSAT BİLEN SOKAKLARA AKIN ETTİ
Havaların güzel geçmesi ile birlikte insanlar İstiklal Caddesine koşarak yoğun görüntüler sergiliyorlar. Hava sıcaklığının 8 derece civarında olmasına rağmen havanın güneşli ve açık olması bu yoğunluğun artmasına neden oluyor.
Ankara ve başka illerde kar yağışı görülürken İstanbul'da yağmurla birlikte artan sıcaklık yazdan kalma bir gün yaşattı.
CUMARTESİ ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, İstanbul'da yarın da yazdan kalma bir hava olacak. Sıcaklık 13-16 derece arasında değişecek. Kısıtlamasız cumartesi günü öncesi İstiklal Caddesi ve benzeri noktalarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.
İlk kısıtlamasız cumartesi günü İstiklal'deki görüntüler ürkütmüştü.