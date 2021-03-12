Son dakika: DEAŞ terör örgütüne operasyon! Örgütü finanse ediyorlarmış

Son dakika haberi...Terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplayan ve söz konusu terör örgütlerinin çatışma bölgelerinde bulunan üyelerine para transferi gerçekleştiren 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a yönelik (HTŞ) eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 19 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese Özel Harekat ve helikopter destekli baskın düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin; "İnfak" adı altında söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para topladıkları ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyelerine para transferi yaptıkları tespit edildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda dijital dokümanlar ve örgütsel içerikli dijital materyaller ele geçirildi. El konulan bütün suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Dört firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.