Son dakika | Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Dışarı çıkmayın! İşte o iller

SON DAKİKA "2 GÜN DIŞARI ÇIKMAYIN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, "Yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.