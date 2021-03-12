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MHP’li Başkanın katiline müebbet hapis

Belediye Başkanı MHP'li 'yu öldüren İYİ Partili Abdullah Koç’un oğlu ’un yargılanmasında mahkeme heyeti iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 12.3.2021 11:13 ABONE OL
MHP’li Başkanın katiline müebbet hapis

Konya'da seçimden sonra mahalle halkına teşekkür için astırdığı afişin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu olayı ile ilgili tutuklu yargılanan eski belediye başkanı İYİ Partili Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un yargılanmasında sona gelirdi. Davanın bugün görülen son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Katil zanlısı Abdurahman Koç'a iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi.

Abdurrahman Koç için ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.


İYİ Partili Abdullah Koç ve katil zanlısı oğlu Abdurrahman Koç

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MHP’li Başkanın katiline müebbet hapis
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