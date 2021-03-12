Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 50 milyon kişi aşılanırsa salgının baskısı kırılacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının birinci yılı münasebetiyle bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Bakan Koca, umut veren ifadeler kullandı, "Salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim." dedi. Bakan Koca, 2021 yılında salgının kabus olmaktan çıkacağının mesajını verdi, aşılama hedefini açıkladı. Bakan Koca, 50 milyon aşılamanın tamamlanması halinde baharda salgının baskısının kırılacağını söyledi.

"BİLİM, VİRÜSE KARŞI BÜYÜK BİR ÜSTÜNLÜK ELDE ETTİ"

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu zaman zarfında can kayıpları ile kalmadık, savaşlardaki yaşama düzenimiz altüst oldu. İş hayatı eve taşındı. Birçok ülkede yoksulluk, işsizlik baş gösterdi. İnsanların değil tokalaşmak birbirlerine yakın bile duramadığı bir dünyayı biz filmlerde görürdük.

Salgın 1 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde başlamıştı. Bugün uğradığı her mutasyona kadar bilgi sahibiyiz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Aşı adımları uygarlığın yüz akı oldu.

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"5 YERLİ AŞI ADAYIMIZ DAHA İNSANLI DENEYLERE BAŞLAYACAK"

Dünyada kullanımda olan 7 aşı var. Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. 50 milyon dozluk aşı anlaşmasını kasım ayında yaptık. İlk parti aşıyı Aralık ayında aldık.

Başından beri 3 aşı üreticisi ile de görüşüyoruz. 10 milyon dozdan fazla kişiyi aşıladık. 5 yerli aşı adayımız daha insan deneylerine başlayacak. Yakın gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Sinovac aşısının 100 insandan 80'inden fazlasını koruduğunu gösterdi.

"SALGININ 1 YIL SÜREN SABRINIZI DAHA FAZLA ZORLAMAYACAĞINI BİLMENİZİ İSTERİM"

Değerli vatandaşlarım, salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim.

Size maskeleri tanımadığınız, yakın durmanın yakınlık günlerini vaat edemem ama oraya doğru yürüyoruz. Bilimin ve insanlığın beklentisi bu. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını bahara kadar yaparsak salgının üzerimizdeki baskısı kırılacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

"DEHŞET VERİCİ"

Salgına insanların büyük kısmı basit ihmaller sonucu yakalanıyor. Evden adım atar atmaz dikkat kesilmek sıradan zorluklar değil. Turkuvaz tablodaki vaka sayılarına, sadece sayı olarak yaklaşmak dehşet verici bir şeydir.

Bilim Kurulu 10 Ocak'ta kuruldu. Salgın ile ilgili ilk rehber 24 Ocak'ta hazır hale getirildi. Kendi solunum cihazımızı üreterek kendi hastanelerimiz ve ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdık. Filyasyon ve izolasyon ekiplerimiz sahaya indi. Filyasyona hemen başvurmasaydık Türkiye'nin koronavirüs tablosu çok daha ağır olacaktır. Filyasyonu uygulamayan ülkelerde büyü kanne ve büyük babalardan geriye fotoğrafları kaldı.

"KOVİD-19 KABUSU 2021 YILINDA SÜRMEYECEK"

Milletin huzurunda, milletim adına tüm sağlıkçılara minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Kovid-19 kabusu 2021 yılında sürmeyecek. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı mükemmel bir şekilde yürüyor. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Sosyal hayatı bu tablonun nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok.

"SIRADA İNANMAK VAR"

Renk kodlama dönemine geçtik. Mavi risk düşük, sarı risk orta risk grubunu gösteriyor. 42 ilimiz bu listede. 39 ilimiz ise yüksek ve çok yüksek listede.

Kovid-19 bizi bir hayat tarzına mecbur kıldı. Kovid-19 bilimin karşısında hızlı bir yenilgi alıyor diyebildiğimize göre sıraya inanmaya geliyor. Yolu kısaltan iyimserliktir.