Son dakika: Sinovac aşısından müjdeli haber geldi: 2.doz uygulanan 1 milyon 300 bin kişiden yalnızca...

'YAKIN ZAMANDA AŞIDA İKİNCİ GRUBA GEÇİLECEK'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede iki yöntem olduğunu belirterek, "Biri virüse hiç yakalanmamak, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek. Bunun yanında bir de aşımız var. Dünya 2020 sonbaharından itibaren aşılamaya başladı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ocak ayının başında aşılamaya başladık. Geldiğimiz noktada Türkiye'deki ilk aşılamadan bu yana tam 2 ay geçti sayılır. Bu 2 aylık zaman diliminde de 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptık. 2 milyon 600 bini de bunların ikinci dozu. Bir başka ifade ile yaklaşık 700-800 bin kadar sağlık çalışanımızı ikinci dozda aşıladığımızı öngörürsek bu, 1 milyon 800 bin kadar 65 yaş üzeri büyüğümüzü aşıladığımız anlamına geliyor. Çok yakın zamanda ikinci gruba geçilecektir. Her iki grubun aşılanması tamamlanırsa koronavirüs için bir hayli aşama kat etmiş olabileceğimiz kanısındayım" diye konuştu.