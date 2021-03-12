Türk Hava Yolları (THY) İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel "İstiklal' in Sesi" isimli özel bir film hazırladı. Filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede Türkiye'nin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine imza atıldı.

THY ‘İstiklal’in Sesi’ni duyurmaya devam ediyor | Video

Doğal sesler ve işlemlerden geçirilmiş sesler birlikte kullanılarak, İstiklal Marşı'nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.





İSTİKLAL'İN SESİ'Nİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anarak " Yoğun işgal girişimlerine karşı halkımızın kahramanca mücadele ettiği bir dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, bize en zor zamanlarda bile azim ve kararlılıktan vazgeçmememiz gerektiğini gösteren en önemli metinlerden biridir. Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla zor zamanları başarıyla yönetip 'İstiklal'in Sesi'ni dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam edeceğiz" dedi