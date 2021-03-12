Türkiye’ye giriş formu internet ortamına taşınıyor

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'ye gelen yolcuların sınır kapılarında doldurdukları Türkiye Giriş Formu internet ortamına taşınıyor. Türkiye'ye gelecek yolcular 15 Mart pazartesi gününden itibaren uçuşlarından 72 saat öncesinde seyahat ve konaklama bilgilerini içiren Türkiye'ye Giriş Formu' nu internet ortamında formu doldurmaları gerekecek.



HES KODU OLUŞTURULACAK



Kişilerin http://register.health.gov.tr adresindeki bilgileri doldurması sonrası ise otomatik olarak o kişiye ait HES kodu da oluşturulacak. HES kodu sayesinde yolcuların seyahatleri ve konaklamaları sırasında temas ettiği kişilerin Covid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda rahatlıkla ulaşılabilecek. Türkiye üzerinden bir başka ülkeye transit seyahat edecek yolcular ise formu doldurmalarına gerek olmayacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan form sayfasında yapılan açıklamada ise şu şekilde :



Bu web sitesinde yer alan bilgilerin; Türkiye'de kalacağınız süre boyunca Covid-19 pandemisi ile ilgili size sağlıklı bilgi aktarabilmek, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyabilmek adına doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES Kodu oluşturulacak ve oluşturulan HES Kodu sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Covid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir. Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir ve formu doldurmadığınız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye'de oturum izniniz bulunmuyorsa)