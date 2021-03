Üç üniversiteden büyük başarı

Hacettepe, ODTÜ ve Koç, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nca (URAP) açıklanan rapora göre, 11 sıralama kuruluşu tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" listelerinden 3'üne girerek Türkiye'de en yüksek başarıyı gösteren üniversiteler oldu. ODTÜ URAP Laboratuvarı'nın da aralarında olduğu 11 sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, Türkiye'deki 203 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri, ODTÜ URAP tarafından yayınlandı. Raporda 11 araştırma üniversitesi ve 5 aday üniversitenin 2013-2020 arasında dünya sıralamasındaki durumu da ilk kez değerlendirildi.Buna göre, 2020'de "Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi" sıralamasında 9 Türk üniversitesi yer aldı. Hacettepe, ODTÜ ve Koç, listeye Türkiye'den giren 9 üniversitenin ilk 3'ü olarak sıralandı. Hacettepe Üniversitesi, RUR listesine 378'inci, LEIDEN listesine 455'inci ve URAP listesine 500'üncü sıradan girdi. ODTÜ ise WEBOMETRICS listesinde 416, RUR listesinde 454'üncü, US NEWS listesinde ise 453'üncü sırada yer aldı. Koç Üniversitesi THE listesine 450'nci, RUR listesine 448'inci, QS listesine 465'inci sıradan girdi. İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ise 11 kuruluştan 2'sinin listesinde ilk 500'e giren 4 üniversite oldu. En iyi 500 listelerinden birine giren üniversiteler ise Sabancı ve Çankaya oldu. Raporda, üniversitelerin bu durumuna ilişkin, "Dünya sıralamalarında 2020 yılında, bu 9 üniversitemizin en az bir sıralamada ilk 500'e girmesi ülkemiz açısından azımsanmayacak bir başarı" değerlendirmesi yapıldı. Türk üniversitelerinden 10'u, 2011 dünya sıralamasında ilk 500'de yer alırken, geçen yıl ilk 500'e girebilenlerin sayısı 8'e düştü. Bu yıl sayı 9'a yükseldi. AA