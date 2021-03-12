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Vali Doğan Büyükelçisini kabul etti

Valisi Rahmi Doğan, Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda’yı kabul etti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 12.3.2021 09:56 ABONE OL
Vali Doğan Hindistan Büyükelçisini kabul etti

Valilik İskenderun Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette, misafiriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Büyükelçi Panda'yı tarihin en eski yerleşim birimlerinden biri olan, her dinden ve kültürden vatandaşlarımızın karşılıklı hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşadığı medeniyetler kenti Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ise coğrafi yönden olduğu kadar tarih ve kültür açısından da çok önemli bir şehir olan Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

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Vali Doğan Hindistan Büyükelçisini kabul etti
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