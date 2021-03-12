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Yeşilpınar yeni projelerle gelişiyor

Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medyada canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

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Giriş Tarihi: 12.3.2021 15:52 ABONE OL
Yeşilpınar yeni projelerle gelişiyor

Vatandaşlardan gelen sorulara da yanıt veren Başkan Deniz Köken, Yeşilpınar için hazırlanan projeler ve pazar yeri ile ilgili şunları söyledi:
"Yeşilpınar'da pazar yeri konusunda geniş bir alan yok. Yeşilpınar'da şu anda 17 derslikli bir okulun temelini attık. Gençlik Merkezi, Simurg ve ESMEK'lerimizin bir arada olduğu Mehmet Akif Kültür Merkezi'nin temelini attık, çalışmalar devam ediyor. Bu sezonun sonunda Eylül ayında orada eğitime başlayacağız. Yeşilpınar Camii'nin inşaatı bitti. İç dizaynının ihalesini hazırlıyoruz. İç dizaynının ihalesini de yaptıktan sonra Yeşilpınar Camii de tam teşekküllü ortaya çıkmış olacak"

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Yeşilpınar yeni projelerle gelişiyor
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