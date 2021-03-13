357 hâkim ve savcı kura ile atandı

Milli Eğitim Bakanlığı Şûra Salonu'nda dün düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde mesleğe yeni başlayan 357 hâkim ve savcının ilk görev yerleri kura ile belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene gönderdiği mesajında, "Yeni hâkim ve savcılarımızın katılımıyla adalet teşkilatımız daha da güçlenecektir. 'Adalet mülkün temelidir' sözünü meslek hayatlarının merkezine yerleştireceklerinden en küçük bir şüphe duymadığım hâkim ve savcılarımızın özel hayatlarıyla da topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyorum" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şöyle konuştu: "Hangi görev ve sıfatı ifa edersek edelim bilelim ki bütün bu makamlar geçicidir, bu makamların amacı millete hizmettir. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır, bu kapıya gelen herkes adalete erişeceğinden, ulaşacağından asla ama asla şüphe duymamalıdır. Bu kapıya gelen herkes, en saygın muameleyi görmelidir. Sizler adalet meşalesini daha güçlü şekilde yakacaksınız. Anayasa'dan başka hiçbir yerden emir almayacaksınız."