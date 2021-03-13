Ablasının yolunu gözleyerek büyüdü

Ağrı'da yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'da HDP önündeki evlat nöbetine katılan Süheyla Demir'in kucağında getirdiği kızı Asmin, oturma eyleminin sürdüğü çadırda büyüyor.Annesi ile birlikte eyleme geldiğinde 1.5 yaşında olan Asmin, annesiyle ablasının yolunu gözlerken, 3 yaşına girdi.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan 215 annenin eylemi, 557'nci gününde.Eylemin başladığı 3 Eylül 2019'da evlat nöbetine katılan ailelerden biri olan Süheyla Demir, teröristler tarafından kaçırılan kızı Hayal için Ağrı'dan Diyarbakır'a geldi.Anne Süheyla Demir, 1.5 yaşında olan küçük kızı Asmin ile birlikte Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katıldı.Ağzında emziği ve o dönem anne sütü alan Asmin, eylem çadırında büyüdü. Annesi ile birlikte ablasının nöbetini tutan Asmin, 3 yaşına basarken, elinde Türk bayrağı ile gelen her yeni aileyi annesi ile birlikte karşılıyor.Asmin ile birlikte kızı Hayal'in gelmesi için yaz-kış demeden nöbet tuttuğunu belirten anne Süheyla Demir, "Kızım bu çadırda hiç görmediği ablasını beklerken büyüdü. Burada hastalandı, onunla birlikte ağladık. Kızım Hayal'i bu eylem sayesinde alıp evimize döneceğiz" dedi.SABAH