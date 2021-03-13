AK Partili Aydın, Seferihisar raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, bir takım temaslarda bulunmak için genel merkezi ziyaret etti. Programda Başkan Aydın'a; İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Yeşilyurt ve İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Sercan Öztürk de eşlik etti. Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Seferihisar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Aydın, halk gününde dinlediği vatandaşların dile getirdiği Seferihisar ile ilgili sorunları kayıt aldığı "AK Defter"den yola çıkarak hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme ile ilgili bilgi veren Ahmet Aydın, "Haftanın belli günleri halk günümüz var. Seferihisarlı hemşerilerimizin dinliyor sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Bu ziyaretlerde şahsi sorunların yanı sıra Seferihisar'ın genelini ilgilendiren sorunlar da gündeme geliyor. Biz Seferihisar AK Parti yönetimi olarak Seferihisar'ı ve toplulukları ilgilendiren bu sorunları 'AK Defter' adını verdiğimiz bir programda kayıt altına alıyoruz. Belli aralıklarla bu bilgilerden yola çıkarak rapor hazırlıyor ve yetkililere sunuyoruz. Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede daha güzel bir Seferihisar için geliştirdiğimiz projelerimiz ile birlikte AK Defter'den yola çıkarak hazırladığımız raporumuzu da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza takdim ettik" dedi.





SEFERİHİSAR, GENEL MERKEZ'İN TAKİBİNDE



Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmede "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Seferihisar ile ilgili konulara hâkim olması bizleri onurlandırdı" diyen Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, şu ifadelere yer verdi: "AK Parti, Türkiye'nin tüm mahalli idarelerinde iddialı ancak Seferihisar, AK Parti'nin ilk seçimlerde kazanacağı İzmir ilçelerinden biri olarak görülüyor. Bunu biz Seferihisar'da yaptığımız çalışmalarda yaşayarak görürken, Genel Merkez'in de bize bu hassasiyetle yaklaşması bizleri onurlandırdı."





DURMAK YOK, YOLA DEVAM



Karayolları tarafından devam eden projeler hakkında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu bilgilendirdiklerini ve yeni taleplerini ilettiklerini aktaran Başkan Aydın, "Seferihisar'da yapımı devam eden kısa, orta ve uzun vadeli projelerle ilgili Bakanımızla görüştük. Kısa bir süre sonra tamamlanacak olan, genişletilerek yenilenen yol projesi ile ilgili Sayın Bakanımıza ayrıntılarıyla bilgi verdik. Doğanbey-Ürkmez hattı yol yapımı için olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam" dedi. Başkan Aydın, ayrıca yapımı hedeflenen Akarca, Sığacık ve Doğanbey Balıkçı Limanlarının hayata geçtiğinde Seferihisar'daki balıkçı hemşehrilerin ve gezi teknelerinin ihtiyaçlarının da karşılanacağını ve böylelikle hem balıkçı esnafının kazanacağını hem de Seferihisar turizminin canlanacağını dile getirdi.



HAYALİMİZDEKİ PROJEYİ TESLİM ETTİK



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile de toplantı gerçekleştiren Başkan Aydın, "Seferihisar için çocukluğumdan beri hayalimde bir proje var. Bu projenin sunumunu TBMM'deki makamında, İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yaptık ve olumlu geri bildirim aldık. Kendisinin yönlendirmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank Hanımefendi ile görüştük ve proje dosyamızı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a iletilmesi için kendisine teslim ettik. İncelemelerden ve değerlendirmelerden sonra bu projemizi hayata geçirebilirsek, Seferihisar'ın marka değerini arttıracak çok güzel bir projeye imza atacağız" dedi.



ANKARA'DAN SEFERİHİSAR'A SELAM GETİRDİK



Son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı da makamında ziyaret eden Başkan Aydın, Yıldırım'ın Seferihisarlı bütün vatandaşları muhabbetle selamladığını iletti. Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile görüşen Başkan Aydın, "İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ'a ilçemizde yapılması gereken hizmetlerimizin olduğunu dile getirdim. Milletvekillerimiz, söz konusu İzmir'in ilçeleri olunca gerçekten gecesini gündüzüne katıyorlar. Bizleri dikkatle dinleyip, projelerimizi inceledikleri için Ankara'daki tüm milletvekillerimize Seferihisarlılar adına teşekkür ediyorum" şeklide konuştu.



VEKİLLERDEN İLÇEMİZE TAM DESTEK



AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Aydın ve beraberindeki heyet, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemal Bekle ile ise 13 Mart'ta Kavakdere'de gerçekleşecek "100 Kadına 1000 Kovan" proje tanıtım lansmanı öncesinde program hakkında istişarelerde bulundu. İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mahmut Atilla Kaya ile de Mersinalanı Mahallesi'nde bir spor tesisini yeniden bölgemize kazandırmak için ve Seferihisar Kapalı Spor Salonu'nun zemin yenilenmesi hakkında görüşen Başkan Aydın, Ankara ziyaretini tamamladı.