Asım’ın nesli şairine koştu

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dün dualarla anıldı. Saygı duruşunun ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Anmaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı öncülüğünde dua edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı. Eyüpsultan Asım'ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında hatm-i şerif okudu.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'daki Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Şentop "Ersoy, milletimizin esarete karşı koyma mücadelesinin destanını yazmıştır" dedi. TBMM Tören Salonu'nda da Şentop'un himayesinde "100. Yılında İstiklal Marşı Sempozyumu" düzenlendi.Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde önceki akşam düzenlenen ve Başkan Erdoğan ile özel davetlilerin katıldığı gecede ünlü sanatçı Uğur Işılak , şairin "Cehennem Olsa Gelen" ve "Bana Sor Sevgili Kari' isimli eserlerini devlet orkestrası eşliğinde seslendirdi. Işılak "Ustanın eserlerini seslendirdiğim için onur duydum" dedi.