Başkan Canpolat muhtarlarla buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili istişarede bulundu. Muhtarlarla sürekli diyalog halinde olduklarının altını çizen Başkan Canpolat, "Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, personellerimizle Haliliye halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade ediyor" dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Mehmet Karadaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen muhtarlar buluşmasında, Haliliye İlçesinin merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla sohbet ederek, mahallelerindeki çalışmalara ilişkin görüşmeler sağlayan Başkan Canpolat, hep birlikte Haliliye'ye canla başla hizmet ettiklerinin altını çizdi. Muhtarların, mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde belirlediğinin de altını çizen Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Haliliye Belediyesi olarak sürekli mahallenin toplumun temel taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Gerek mahalle gezilerimizde bize rehberlik ediyorlar gerekse belediyemizde sık sık kendilerini ağırlıyoruz ve zaman zamanda Haliliye belediyesi olarak sık sık böyle ekipler halinde etap etap muhtarlarımızla yan yana geliyoruz hem mahallemizdeki hem belediyemizdeki çalışmalarla ilgili kendileriyle istişare ediyoruz. Ayrıca kendileri mahallelerini, sokaklarını çok iyi biliyorlar buralarla ilgili vatandaşların talepleri olursa bire bir bize iletiyorlar, bizde çözüm noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hep birlikte muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, personellerimizle Haliliye halkına hizmet etmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade ediyor ayrıca muhtarlarımıza göstermiş oldukları ilgi alaka teveccühten ve birliktelikten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ki toplantımızı düzenleyen değerli Mehmet Karadaş muhtarımıza ve değerli haziruna, heyete teşekkür ediyor saygılar sunuyorum"Bahçelievler Muhtarı Mehmet Karadaş da, Başkan Mehmet Canpolat'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Düzenlemiş olduğumuz toplantıya katılım sağladığı için Mehmet Canpolat başkanıma çok teşekkür ederim.

Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bütün mahallenin sorunlarını konuştuk çok güzel cevaplar aldık. Eksiklerimiz yok. Başkanımız hiç birimizi eksiksiz telefonumuzu bir gün olsun bakmamazlık yapmadı. Başkanımız Mehmet Canpolat'tan Allah bin defa razı osun çok memnunuz. Ben değil bütün muhtar arkadaşlar bir bir anlattı zaten memnun olduklarını. Memnunuz gerçekten çok güzel başkanımız var bizim" ifadelerini kullandı.Ertuğrul Gazi Mahalle Muhtarı Halil Haktankaçmaz ise gündeme ilişkin konuştuklarını ve faydalı bir program olduğunu kaydederek, "Bugün arkadaşlarla beraber olduk sohbet ettik. Gündemimizi konuştuk. Sorunlarımızı konuştuk. Şükürler olsun çok sorunumuz yok çünkü sorunu Mehmet Canpolat çözüyor. Allah razı olsun bizi yormuyorlar. Allah'ta kendilerini yormasın" şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU"

Bamyasuyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış, yaptıkları toplantının çok verimli olduğunu anlatarak, "Bugün belediye başkanımızla birlikte bir istişare toplantısı oldu güzel bir sohbet oldu. Belediye başkanımız sürekli muhtarların içinde, sağ olsun sürekli telefonlarımıza cevap veriyor. Bugünde bizleri muhtarlarımızla birlikte belediye başkanımızla bir araya getiren Bahçelievler mahalle muhtarımız Mehmet Karadaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

"BAŞKANIMIZDAN VE EKİBİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Şairnabi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çiçek de konuşmasında, "Biz Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve ekibinden çok memnunuz. Muhtarlar olarak ne zaman telefon açsak ne zaman bir sorunumuzu söylesek Allah kendilerinden razı olsun çok teşekkür ederiz" diye konuştu