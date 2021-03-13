Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü adliyeye sevk edildi

Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı.