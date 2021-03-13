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'da 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü adliyeye sevk edildi

'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 34 kişinin yaralandığı korkunç kazaya neden olan TIR şoförü ., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk E.'nin ifadesinde, "Aracımın frenleri patladı. Selektör yapıp kornaya basarak seyrettim. Kırmızı ışık yandığı için araçlar kaçamadı. Çarpmaya engel olamadım." dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 18:19 Son Güncelleme: 13.3.2021 18:20 ABONE OL
Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü adliyeye sevk edildi

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı.

Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

"KAZAYA ENGEL OLAMADIM"

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., Sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyledi. Faruk E. "Rampa aşağı indiğim esnada TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım.

O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm", sözlerine yer verdi. Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından "Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü adliyeye sevk edildi
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