Cumhur İttfakı üyelerinden karşılıklı jest

AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, Hacılar'ın MHP'li belediye başkanı Mehmet Koyuncu'ya 'ortak adaylık' jesti yaptı. Koyuncu bu jeste, üzerinde 'adamsın' yazılı çiçekle cevap verdi.

MHP il Başkanı Erdal Baloğlu

MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu'nun geçtiğimiz günlerde tüm teşkilat birimleri ile Kaplan'a gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyareti, Cumhur İttifakı üyelerinin karşılıklı jestlerine sahne oldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, geçmiş dönemlerde AK Parti'den aday adayı olduğunu ancak aday olamadığını anlattı.

Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan

Bunun üzerine AK Parti İl Başkanı Kaplan 'Eğer Sayın Baloğlu 2024 yerel seçimlerinde Hacılar için bir aday değişimine gitmezse Cumhur ittifakı olarak seni Hacılar'da ortak aday olarak gösteririz' jesti yaptı. Kaplan'ın bu jesti Koyuncu tarafından karşılıksız kalmadı. Koyuncu ertesi gün Kaplan'a üzerinde 'Adamsın' yazılı bir çiçek gönderdi. İttifak üyeleri arasında samimiyet kamuoyunda olumlu karşılık bulmuştu.