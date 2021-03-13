Cumhuriyet’ten yine algı operasyonu

Asparagas haberlerin adresi Cumhuriyet Gazetesi'nin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında "Hatipoğlu Üniversitesi" şeklinde yaptığı haberin de yalan olduğu ortaya çıktı. Üniversiteden yapılan açıklamada, haberi yapanların olumsuz algı yaratmayı amaçladıkları belirtilerek, "Hatipoğlu yönetmelik ve teamül gereği sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici dekanlık görevini üstenmiştir. Dekan vekâleti görevlerinden dolayı ne Hatipoğlu'na ne de diğer hocalara hiçbir ilave ücret ödenmemektedir" denildi.