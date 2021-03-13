Doğum gününde toprağa verilen fotoğrafçı Semih Ural'ın arkadaşı anlattı: Telefonda 'Hadi be' dedikten sonra...

Biraz bekledim telefon kapandı. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradım ama açmadı. Kısa süre sonra İnegöl'den bir firma beni aradı ve kazayı haber verdi. Sonrasında birkaç dostumu arayarak bilgi aldım ki olay yerinde vefat eden 3 kişiden biri Semih'miş. Çok güzel bir adamdı. Ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günü. Dostluğumuz adına çok huzurluyum. Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü çok büyük acısını yaşıyorum ve doğum gününü kutluyorum" diyerek arkadaşına veda etti.