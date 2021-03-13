Doğum gününde toprağa verilen fotoğrafçı Semih Ural'ın arkadaşı anlattı: Telefonda 'Hadi be' dedikten sonra...

Bursa'da freni boşalan TIR'ın önünde seyreden 20 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında fotoğrafçı Semih Ural da bulunuyordu. Semih Ural'ın ölümü sevenlerini ve takipçilerini yasa boğarken, kaza esnasında telefonda görüştüğü iş ortağı Uğur Şahin açıklamalarda bulundu. Semih Ural ile telefonda 35 saniye görüştüğünü dile getiren Şahin, "Hadi be. Bu ne lan' dedi ve telefondan ses kesildi. Biraz bekledim telefon kapandı. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradım ama açmadı." dedi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği 4 kişi hayatını kaybetti.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Feci kazadan sonra ortaya çıkan detay ise hayatını kaybeden profesyonel reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın (57) doğum gününde toprağa verilecek olmasıydı. 1 çocuk babası Ural, doğum gününde Hamitler Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede ailesi, sevenlerini ve takipçileri Ural'ı yalnız bırakmadı.
"TELEFONDA 35 SANİYE GÖRÜŞTÜK"
Fotoğrafçı Semih Ural'ın kaza esnasında telefonla görüştüğü iş ortağı Uğur Şahin, "Semih benim çok uzun yıllardır arkadaşım. Beraber iş yapıyoruz. Kaza yerine yakın bölgede beraber iş yaptığımız bir firma ziyaretine gitmiş. Görüşme sonrası dönerken beni aradı ve 35 saniye falan konuşabildik. 'Hadi be. Bu ne lan' dedi ve telefondan ses kesildi.
Biraz bekledim telefon kapandı. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradım ama açmadı. Kısa süre sonra İnegöl'den bir firma beni aradı ve kazayı haber verdi. Sonrasında birkaç dostumu arayarak bilgi aldım ki olay yerinde vefat eden 3 kişiden biri Semih'miş. Çok güzel bir adamdı. Ölmek hiç yakışmadı ona. Bugün doğum günü. Dostluğumuz adına çok huzurluyum. Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü çok büyük acısını yaşıyorum ve doğum gününü kutluyorum" diyerek arkadaşına veda etti.