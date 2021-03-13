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Gözler o toplantıda! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? bu hafta var mı?

Koronavirüs salgını sürecinde çok kritik kararların alındığı için hafta sonu ile beraber araştırmalar hız kazandı. Önümüzdeki hafta içi düzenlenmesi beklenen toplantıda yeni tedbir kararları veya normalleşme adımlarıyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu haline gelirken bu noktada “Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?” yapılacak soruları yanıt aramaya başladı. Kabine Toplantısı için henüz bir tarih açıklaması yapılmasa da genel olarak kurulun hafta başında toplandığı biliniyor.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 14:10 ABONE OL
Gözler o toplantıda! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Belirli tarihlerde toplanan kurul, salgın sürecine dair de çok önemli kararlar alıyor. Bilindiği üzere son toplantı Mart ayının ilk günü gerçekleşmiş ve ülke genelinde normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda "Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Kritik kabine toplantısının tarihi henüz bilinmiyor.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

Ülke çapında adeta dört gözle beklenen kabine toplantısı, yeni haftaya başlamadan önce binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ülkemizde salgının son durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantı için nefesler tutuldu. Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü toplanması beklense de henüz net bir tarih açıklaması yok.



Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bakanlar Kurulu (kabine) toplantısı tarihi ve gündemi belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.



SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bazı satır başları şöyle;

  • "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek"
  • "Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek"
  • "Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır"

  • "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacaktır"
  • "Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır"
  • "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir"

  • "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir"
  • "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir"

  • "Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek"
  • "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır"
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Gözler o toplantıda! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?
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