Gözler o toplantıda! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Belirli tarihlerde toplanan kurul, salgın sürecine dair de çok önemli kararlar alıyor. Bilindiği üzere son toplantı Mart ayının ilk günü gerçekleşmiş ve ülke genelinde normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda "Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Kritik kabine toplantısının tarihi henüz bilinmiyor.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

Ülke çapında adeta dört gözle beklenen kabine toplantısı, yeni haftaya başlamadan önce binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ülkemizde salgının son durumuna ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı toplantı için nefesler tutuldu. Bakanlar Kurulu'nun Pazartesi günü toplanması beklense de henüz net bir tarih açıklaması yok.