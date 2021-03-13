‘Hiçbir çılgın bu aziz millete zincir vuramaz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz millete zincir vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı. Mehmet Akif Ersoy'un kış aylarında giyecek bir paltosu bile olmamasına rağmen, İstiklal Marşı'nı yazmayı para almamak şartıyla kabul ettiğine dikkat çeken Bahçeli, "Akif, vatansever bir yürek, milletperver bir kükreyişti. Türk olarak yaşadı, Türk olarak ruhunu teslim etti" dedi.