Hisarcıklıoğlu, anneleri ziyaret etti

"2021 yılı fuar programı tanıtım toplantısı" için Diyarbakır'a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 558 gündür HDP İl binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini akşam kaldıkları otelde ziyaret etti.
Annelerle tek tek ilgilenip dinleyen Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır annelerinin sessiz ama güçlü direnişlene destek verdiklerini belirterek, "Anneler çocuklarını terör belasından kurtarmak için 558 gündür burada direniş gösteriyor. İnşallah bu annelerin göz yaşları, yakın bir zamanda sevinç çığlıklarına dönüşür. Bizlerde annelerin bu sevincine ortak oluruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Diyarbakır anneleri bugün annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Süleyman Soylu'yu telefon ile atayarak taziye ve başsağlığı dilediler.