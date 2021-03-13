Hisarcıklıoğlu, anneleri ziyaret etti

Annelerle tek tek ilgilenip dinleyen Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır annelerinin sessiz ama güçlü direnişlene destek verdiklerini belirterek, "Anneler çocuklarını terör belasından kurtarmak için 558 gündür burada direniş gösteriyor. İnşallah bu annelerin göz yaşları, yakın bir zamanda sevinç çığlıklarına dönüşür. Bizlerde annelerin bu sevincine ortak oluruz" ifadelerini kullandı.