İcradan hacizli araç vurgunu! Ucuz araç vaadine inanıp paralarını kaptırdılar

İstanbul'da sigortacılık yapan genç adam tanıdıklarına icradan piyasanın altında hacizli araba satın alacağı vaadiyle topladığı paralarla kayıplara karışınca dolandırıldığını fark eden onlarca vatandaş savcılığa koştu. Mağdur vatandaşlar tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde 41 yaşındaki G.D.'nin parasını aldığı 15 kişinin bir kısmının akrabası diğer kısmının ise arkadaşı olduğu bu nedenle paralarını verdikleri anlatıldı.

İCRADAN UCUZA ARAÇ VAADİ



G.D.'nin normalde sigorta acenteliği yaptığı anlatılan dilekçede mağdur vatandaşlara adliyede tanıdıklarının bulunduğunu, icradan ihaleye çıkarılan araçları ucuza alıp piyasada sattığını kendilerinin de bu şekilde para kazanabileceği teklifinde bulunduğu ifade edildi. Teklifi değerlendiren 15 kişi belirli miktarlarda paraları G.D.'ye kendilerine ucuz araç alması için teslim etti.

PARALARI VERDİLER ARAÇ GELMEDİ



İcradan hacizli ucuz araç satın almak beklentisiyle G.D.'ye ödeme yapan 15 kişi paraları ödemesine rağmen bir karşılık bulamadı. G.D., bir süre sonra topladığı paraları araçları satın alması için başka bir kişiye teslim ettiğini ancak dönüş alamadığını söyleeyince genç adama para veren 15 kişi dolandırıldığını anladı.

75 YIL HAPSİ İSTENİYOR



15 mağdurun şikayeti üzerine savcılık tarafından G.D., hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık paraları alarak vaatte bulunan G.D.'nin haksız menfaat elde etmeye çalıştığına karar vererek 'Dolandırıcılık' suçu kapsamında 75 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.