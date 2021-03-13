Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok

İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok

Giriş Tarihi: 13.3.2021 ABONE OL
İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Kovid-19 pozitif tanısı aldı. 53'ü hastanede yattı. 5 kişi ise yoğun bakımda tedavi gördü. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA