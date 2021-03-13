İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:
Kovid-19
aşısının iki dozunu
yaptırıp bağışık
olan 1 milyon
300 bin kişiden
852'sinin
Kovid-19
pozitif tanısı
aldı. 53'ü
hastanede
yattı. 5 kişi ise
yoğun bakımda
tedavi gördü.
5 kişiden 3'ü de
taburcu oldu.
Bunları hiçbiri
entübe değil,
hayatını kaybetmiş
değil. Yoğun
bakımda yatan
kişilerden entübe olan ya
da hayatını kaybeden yok.
Demek ki aşı gerçekten
çok etkili oluyor. Zaten
aşıda da amaç insanların
ağır hastalık geçirmesini
engellemek. Tüm vatandaşların
tereddüt etmeden
aşı olmaları koronavirüs
ile mücadeleye çok ciddi
katkı sağlayacaktır" ifadesini
kullandı.