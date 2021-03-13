İkinci doz aşıdan sonra entübe olan kimse yok

Kovid-19aşısının iki dozunuyaptırıp bağışıkolan 1 milyon300 bin kişiden852'sininKovid-19pozitif tanısıaldı. 53'ühastanedeyattı. 5 kişi iseyoğun bakımdatedavi gördü.5 kişiden 3'ü detaburcu oldu.Bunları hiçbirientübe değil,hayatını kaybetmişdeğil. Yoğunbakımda yatankişilerden entübe olan yada hayatını kaybeden yok.Demek ki aşı gerçektençok etkili oluyor. Zatenaşıda da amaç insanlarınağır hastalık geçirmesiniengellemek. Tüm vatandaşlarıntereddüt etmedenaşı olmaları koronavirüsile mücadeleye çok ciddikatkı sağlayacaktır" ifadesinikullandı.