İl Başkanı Kabaktepe'den tepki: Sizin İstanbul'a kastınız nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin çalıştırmadığı öne sürülen Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi' den sızdırdığı kanalizasyon atıklarının Ayamama Deresine ve oradan da denize deşarj etmesine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi.

Kabaktepe yaptığı paylaşımda, "Bozuk saat bile günde 2 kez doğru gösterir 2 yıl geçti ama CHP'li İBB'nin doğru düzgün bir işte imzası yok. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne verilen atık sular arıtılmadan deşarj ediliyor. Sizin İstanbul'a kastınız nedir?" ifadelerini kullandı.