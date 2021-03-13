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İletişim Başkanı 'dan 'ye sert tepki: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı , 'nin İletişim Başkanlığı ile ilgili TBMM'ye verdiği kanun teklifi hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık! Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 21:22 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye sert tepki: Yasakçı zihniyet iş başında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İletişim Başkanlığı hakkında verdiği kanun teklifini eleştirerek "Yasakçı zihniyet iş başında" dedi.

"BÜTÜN DÜNYAYA HAKİKATİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yazık! Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'ye sert tepki: Yasakçı zihniyet iş başında
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