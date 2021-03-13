Kazanılan tazminatlar burs olacak

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakfa kaynak aktarıldığı iftiralarına ilişkin açtıkları manevi tazminat davalarının olumlu neticelenmeye devam ettiğini bildirdi. İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde dün bir davanın daha sonuçlandığını belirten vakıf avukatı Abdullah Demirhan, "Mahkeme, Birgün gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Geçtiğimiz günlerde de Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi" dedi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak, arzu edeceğimiz bir durum değil. Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Biz de kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate, insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor."