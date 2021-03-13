Kırmızı kategorideki ilimizde tedirgin eden görüntüler! Koronavirüs tedbirleri unutuldu

Koronavirüs risk haritasına göre, 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı kategoride yer alan Konya'da hava sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirleri ise unutuldu.