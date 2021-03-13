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Kırmızı kategorideki ilimizde tedirgin eden görüntüler! tedbirleri unutuldu

'nın yayınladığı risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan 'da, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa döküldü. Cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşurken, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 19:33 ABONE OL
Kırmızı kategorideki ilimizde tedirgin eden görüntüler! Koronavirüs tedbirleri unutuldu

Koronavirüs risk haritasına göre, 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı kategoride yer alan Konya'da hava sıcaklığın artmasıyla birlikte dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştururken, koronavirüs tedbirleri ise unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı'nda yoğunluk oluşurken vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

HASTALIK PİK SEVİYESİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta, "Konya başta olmak üzere bazı illerde hastalık pik seviyesine ulaşıyor." ifadeleriyle uyarmıştı.

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Kırmızı kategorideki ilimizde tedirgin eden görüntüler! Koronavirüs tedbirleri unutuldu
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