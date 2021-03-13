Kütahya’da bulunan Bakan Kasapoğlu, çini çarkının başına geçti

İnceleme ve açılış törenleri için Kütahya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, çinici esnaflarını ziyaret etti. Osmangazi Mahalesi'nde Çiniciler Çarşısı'nda Çiniciler Odası Başkanı Sadık Erilbaylı'nın iş yerini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, el emeği göz duru dökerek çini imal eden çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Kasapoğlu, daha sonra önlüğü giyip çini çarkının başına geçti. Bakan Kasapoğlu, çalışanların da yardımıyla bir adet çini kase yaptı.



Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kütahya ilimiz çinileriyle ünlü bir şehrimiz.Çini yapmak emek ve göz nuru dökülerek yapılan bir sanat. Çinicilik, gençlerimiz arasında da yaygınlaştırılmalı. Bu hususda bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Başkan Erilbaylı, Bakan Kasapoğlu'na Osmanlı desenli vazo hediye etti.



Bakan Kasapoğlu'nun açılış ve ziyaretlerinde; Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Ak Parti Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler' de hazır bulundu