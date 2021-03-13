Kılıçdaroğlu rozeti taktı, Karalar Ulaşım A.Ş.’de üyeliğe getirdi

Bir dönem Pozantı İlçe belediye başkanlığı yapan MHP eski Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Sami Baysal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından partisinden istifa ettikten sonra CHP'ye geçti. Düzenlenen törenle Baysal'ın parti rozeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılmıştı.
KARALAR'A MİNNETARIZ PAYLAŞIMI
Milliyetçi Demokratlar Genel Başkanı Murat Öner Sami Baysal'ın Ulaşım A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğini sosyal medya hesabından duyurdu. Önel paylaşımında, "Milliyetçi Demokratlar Çukurova Bölge kurucu üyesi eski Pozantı Belediye Başkanı Sami Baysal beyefendi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar talimatı ile Ulaşım A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. Sayın Karalar fitnenin başı Ayrıştırıcılığı ortadan kaldıran isabetli atamasından dolayı minnetlerimizi sunarız" denildi.