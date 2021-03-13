Normalleşmede zorlayacağız şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camisi'nde Cuma namazı çıkışında koronavirüsle mücadele süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. İşte sözleri;Bilim Kurulu tavsiyeleriyle süreci götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var. Mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler, bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.Aşı konusunda Çin'le anlaşmamız var. Aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Almanya ile anlaşmamız da devam ediyor. Rusya ile anlaşmamız var. Görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıkları arasında devam ediyor. Mutabık olursak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz.Mısır'la istihbari ve ekonomik işbirliği zaten devam ediyor. Bunun en üst düzey değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek söz konusu değil. Olması gereken yerde görmek isteriz.Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz.