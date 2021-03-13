PKK’nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynağına büyük bir darbe daha vuruldu. Son dönemlerin en büyük operasyonunda, 7 ton asetik asit ele geçirildi. Bu miktardaki asetik asitle 4 ton eroin üretilebileceği belirtildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Hakkâri'deki operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkâri Emniyet" ifadelerini kullandı.Yüksekova'da önceki gün de yaklaşık 500 kilo eroin ele geçirilmişti. Bu miktar 2021 yılında tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara girdi.