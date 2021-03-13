Sakarya Bit Pazarı’na nur yağdı!

Elbiseden kitaba, makineden mobilyaya kadar bir çok 2. el ürünün satıldığı Sakarya 2. el pazarına ilgi giderek büyüyor. Adapazarı'nda kurulan pazarda yine hareketlilik yaşandı.

Adapazarı Ozanlar Mahallesi'nde kurulan 2. el pazarına vatandaşlar akın etti. Kullanılmış bir çok ürünün çok uygun fiyatlarla satıldığını belirten Sakaryalılar, istedikleri ürünleri buldukları pazardan memnun olduklarını dile getirdi. Adapazarı Belediyesi kontrolünde bulunan pazardan alışveriş yaptığını belirten Yasemin Kaplan, "Kitapta var, kalemde var. Elbisede de var, el aletleri de var. Uygun olduğu için burayı tercih ediyorum" dedi. İstanbul'da bir zamanlar kurulan ve Bit Pazarı denilen 2. el eşya satışını aratmayan Sakarya 2. el pazarı Cumartesi günü kuruluyor.