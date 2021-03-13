Sakarya'da güneşi gören kendini Millet Bahçesi’ne attı

Bahar gelmesiyle havaların ısınması ve Cumartesi kalkan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan Sakarya halkı kendini Adapazarı Millet Bahçesi'ne akın etti.

Pandemi Türkiye Haritası'nda çok yüksek risk anlamına gelen 'kırmızı' renkte olan Sakarya'da bir yandan Pandemi seferberliği sürerken, diğer yandan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeleri doldurdu. Pandemi tedbirleri kapsamında halen umuma açık yerlerin kapalı olduğu Sakarya'da halk yeşil alanlara akın ederken, Adapazarı Millet Bahçesi en çok tercih edilen yerlerin başında geldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak olan ilde kısıtlamaya saatler kala sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Bahçe ve parkların dolduğu Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi ise bütün ekipleriyle sahada çalışıyor. Halkın yoğun olduğu bölgelerde zabıta araçlardan anonslarla Pandemi kuralları konusunda halkı uyarken, yine ekipler bir çok noktada denetimlerini sürdürüyor.