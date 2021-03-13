Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sakarya'da güneşi gören kendini Millet Bahçesi’ne attı

'da güneşi gören kendini Millet Bahçesi’ne attı

Bahar gelmesiyle havaların ısınması ve Cumartesi kalkan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan halkı kendini Adapazarı Millet Bahçesi’ne akın etti.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 13.3.2021 18:22 ABONE OL
Sakarya'da güneşi gören kendini Millet Bahçesi’ne attı

Bahar gelmesiyle havaların ısınması ve Cumartesi kalkan sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanan Sakarya halkı kendini Adapazarı Millet Bahçesi'ne akın etti.

Pandemi Türkiye Haritası'nda çok yüksek risk anlamına gelen 'kırmızı' renkte olan Sakarya'da bir yandan Pandemi seferberliği sürerken, diğer yandan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeleri doldurdu. Pandemi tedbirleri kapsamında halen umuma açık yerlerin kapalı olduğu Sakarya'da halk yeşil alanlara akın ederken, Adapazarı Millet Bahçesi en çok tercih edilen yerlerin başında geldi.

Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 21.00'de başlayacak olan ilde kısıtlamaya saatler kala sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Bahçe ve parkların dolduğu Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi ise bütün ekipleriyle sahada çalışıyor. Halkın yoğun olduğu bölgelerde zabıta araçlardan anonslarla Pandemi kuralları konusunda halkı uyarken, yine ekipler bir çok noktada denetimlerini sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da güneşi gören kendini Millet Bahçesi’ne attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA